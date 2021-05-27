İpekyolu Belediyesinden gıda denetimi

Van'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla kent genelinde işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere ara vermeden devam eden İpekyolu Belediyesi Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri; ilçede bulunan kasap, şarküteri ve unlu mamul üretim yerlerini kontrol etti. Kent genelinde farklı noktalarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerde; ürünlerin sağlığa uygun ortamlarda üretilip üretilmediği, hijyen kontrolü, ürün ve malzemelerin saklama koşulları, kişisel hijyen, üretimde kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolleri yapıldı. Son olarak kent genelinde yapılan rutin denetimlerde, eksikliği tespit edilen işletmelere tespit tutanağı düzenlendi. Eksikliği tespit edilen işletmelere verilen süre sonunda eksikliğini gidermediği takdirde ilgili yasalar çerçevesinde cezai işlemler uygulandığı bildirildi.