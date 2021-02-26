İpekyolu Belediyesinden ‘Hocalı Soykırımı 29. Yıldönümü' paneli

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından ‘Hocalı Soykırımı 29. Yıldönümü' konulu panel düzenlendi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin Ermeniler tarafından katledilmesinin 29. yılı nedeniyle İpekyolu Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Han Öztay'ın yaptığı panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Panelde bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet iki devlet olduğunu söyledi. Aslan, “Özellikle dünyanın farklı yerlerinde soykırım olarak nitelendirilen bu trajedinin kesinlikle unutturulmaması gerektiğine inanıyorum. Katliamda 600 kişiden fazla kardeşimiz şehit edildi. 500 kişiye yakın kardeşimiz ağır yaralandı. Buradan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizim aslında vatan olarak nitelendirdiğimiz bu toprakların mühürleridir. Biz onları böyle nitelendiriyoruz. Dört ay önce Karabağ zaferiyle nasıl ki Azerbaycan ile Türk kardeşlerimiz mutlu oldular, nasıl ki yıllardır özlemini çektikleri işgal altındaki topraklarını kurtarmasından son derece mutlu oldular, aynı memnuniyeti, mutluluğu ve çok daha fazlasını Türkiye'deki kardeşleri de hissetti ve iliklerine kadar yaşadı. Kardeşliğimiz daim olsun, bu panel hayırlara vesile olsun. Bir millet iki devlet olduğumuzu ebediyen yaşatacağız ve yeni nesillerimize bunu aktıracağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından izlenen Hocalı Soykırımı filmi ile panel başladı. Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Han Öztay'ın moderatörlüğünde başlayan panelde BÜTÖV Azerbaycan Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aqil Semedbeyli ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Cavid Qasımov birer sunum yaptılar.

İpekyolu Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen panele STK temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Soru-cevap ile devam eden panel, plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.