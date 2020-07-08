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İpekyolu Belediyesinden ilaçlama çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden zararlılara karşı kırsal ve merkez mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden zararlılara karşı kırsal ve merkez mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.


İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, 'kent zararlıları' olarak tanımlanan ve insan sağlığını tehdit eden başta sivrisinekler olmak üzere karasinek, fare, pire, kene ve hamamböceği gibi haşerelerle mücadeleye aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda ilaçlama makineleriyle Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.



Kırsal ve merkez mahalleler ilaçlanıyor


Bu çalışmalar kapsamında daha önce ilçeye bağlı Yalınağaç ve Erçek gibi kırsal alanlarda ilaçlama yapan ekipler, bu kez de merkeze bağlı Van Gölü kıyısına yakın, bataklık ve sazlıkların bulunduğu Yalı Mahallesi'nde sivrisineklerin imhası, cadde ve sokakların daha temiz görünmesi için ilaçlama, dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, çalışmalara yaz ayı boyunca devam edileceğini söylediler.

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