İpekyolu Belediyesinden ‘İpek Kadınlar Yöresel Yemek Yarışması'

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 17 kadının katılımıyla düzenlenen ‘İpek Kadınlar Yöresel Yemek Yarışması' sonuçlandı.

İpekyolu Belediyesince düzenlenen ‘İpek Kadınlar Yöresel Yemek Yarışması'na 17 kadın katıldı. Yöresel yemeklerin beğeniye sunulduğu yarışma, ilçeye bağlı Karagündüz Mahallesi taziye evinde yapıldı. Kadınlar, en lezzetli yöresel yemeği yapmak için kıyasıya yarıştı. Yarışma; erişte aşı, köfte, keledoş ve helva olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi. Van yemek ve mutfak kültürünü gönüllü olarak tanıtan kadınlardan oluşan 'Mavi Fularlılar' grubundan Filiz Dinler ile Zehra Aygen ve şefler Sinan Pulat ile Adem Ergin'in jüri üyesi olduğu yarışmada, erişte aşı yemeğinde Aslı Polater birinci, Şöhret Yardım ikinci, Saniye Şahin ise üçüncü oldu. Köfte yemeğinde Behice Alıcı birinci, Aslı Polater ikinci, üçüncü ise Ayten Güleşçe oldu. Keledoş yemeğinde ise Kıymet Yardım birinci, ikinci ise Şükran Polater oldu. Helva tatlısında da birinci Bahar Yardım, ikinci Müyeser Çomak, üçüncü ise Selvi Şahin oldu. Yarışmasının sonunda birincilere elektrik süpürgesi, tencere seti, yemek takımı ve fırın; ikincilere ütü, granit takımı, baharat takımı ve banyo seti; üçüncülere de çatal kaşık ve bıçak seti, çay seti ve çerezlik takımı verildi.

"Kültürel açıdan çok önemli"

'Mavi Fularlılar' grubundan Zehra Aygen, bu tür yarışmaların önemli olduğunu belirterek, “Yöresel yemek yarışmaları kültürel açıdan çok önemlidir. Güzel bir yarışmaydı, çekişmeliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

"Van çok geniş bir yemek kültürüne sahiptir"

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Düzenlediğimiz yarışmada gerek coğrafyası, gerek beşiklik ettiği medeniyetten dolayı Van çok geniş bir yemek kültürüne sahiptir. Bizlerde bu kültürü yaşatmak ve devamlılığını getirmek için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız bu süreçte bir nebze olsun kadınlarımızın daha rahat nefes almalarını, farklı bir ortama girerek stres ve sıkıntılarını atmalarını hedefliyoruz. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.

Kadınlardan teşekkür

Yarışmaya katılan adaylara belediye personeli tarafından hijyen paketi dağıtıldı. Kadınlar da heyecanlı ve güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne teşekkür ettiler.