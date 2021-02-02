İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İpekyolu Belediyesinden işletmelere denetim

Van’ın İpekyolu Belediyesince ilçe genelindeki sanayi kuruluşlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Van'ın İpekyolu Belediyesince ilçe genelindeki sanayi kuruluşlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.


Belediyeye bağlı Ruhsat ve Denetim ve Zabıta müdürlükleri koordinesinde sanayi işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Başlatılan çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar ilgili mevzuatlar kapsamında şehir merkezinde bulunmaması gereken 47 sanayi işletmesi denetlendi.


Tespit edilen iş yeri sahiplerine toplu iş alanlarında faaliyet göstermeleri gerektiği bildirilerek, buna istinaden yürütülen çalışmalar kapsamında mağduriyet yaşamamaları hususunda uyarılar yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.