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İpekyolu Belediyesinden kadınlara korona virüs eğitimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçedeki kadınlara korona virüs konusunda eğitim vererek hijyen paketi dağıttı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçedeki kadınlara korona virüs konusunda eğitim vererek hijyen paketi dağıttı.


Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Karagündüz Mahallesi'ndeki kadınlara yönelik korona virüsle ilgili seminer verdi. Taziye evinde gerçekleşen seminerde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdiresi ile Sosyal Hizmet Uzmanı Mert Burak Karlıdağ tarafından kadınlara korona virüs ile ilgili alınacak önlemler ve hastalığın psikolojik etkileri anlatıldı. Seminerin sonunda kadınlara içerisinde maske, eldiven, dezenfektan ve kolonyanın bulunduğu hijyen paketi dağıtıldı.


Seminere katılan kadınlar da, yapılan programı çok yararlı bulduklarını ve daha çok bilinçlendiklerini belirterek, İpekyolu Belediyesi ile Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür ettiler.

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