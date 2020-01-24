İpekyolu Belediyesinden kar temizleme ve yol açma çalışması

Van'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak sürdüren kar yağışının ardından yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri; tüm araç, ekipman ve personeliyle karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İpekyolu Belediyesi; vatandaşların yoğun kar yağışına bağlı olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi amacıyla 5 ayrı ekip, 30 iş makinesi ve 150 personelle başta şehir merkezi olmak üzere 20 merkez ve 30 kırsal mahallede yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bir yandan yolları açık tutmak için aralıksız bir şekilde çalışırken diğer yandan da tuz serpme araçlarıyla mahalle aralarında buzlanmaya karşı çalışmalar yapıyor.

Karla mücadele ekipleri, minibüs hatlarının güzergâhları, okul bahçeleri, hastane bahçeleri, cami avluları, taziye evlerinin çevresi, karakollar, aile hekimlikleri gibi kurumların çevresindeki kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, ekiplerin gece gündüz demeden zorlu hava şartlarıyla mücadele etmek için görev başında olacaklarını söyledi. Yetkililer, gece saatlerinden itibaren çalışmalarını başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ana arterler başta olmak üzere gün boyu cadde ve sokaklarda yol açma ve kar temizleme işlemlerine devam edeceğini vurguladı.