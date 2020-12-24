İpekyolu Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van'ın İpekyolu Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ve mahallelerde yol açma çalışmalarına başladı.

Kent merkezinde ve kırsal mahallelerde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda hummalı çalışma içerisine girdi. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar küreme, greyder, kamyon ve kepçe olmak üzere toplam 25 araç ve 150 personelle Uzun Sokak, Erçek, Aktaş, Vali Mithat Bey Mahallesi'yle; Hastane ve Cumhuriyet caddelerinde yol ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeye bağlı ekipler, kırsal ve merkez mahallelerde de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.