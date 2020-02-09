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İpekyolu Belediyesinden karla mücadelede çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından ilçe genelinde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından ilçe genelinde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İpekyolu Belediyesi, kar yağışıyla birlikte 20 kırsal ve 30 merkez mahallede karla mücadelesine devam ediyor. Üç gündür etkisini arttıran ve son yılların en çok yağan karına karşı tüm önlemleri alan İpekyolu Belediyesi, kırsal ve merkez mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 88 personel, 14 kepçe, 8 loder, 7 greyder, 3 küreme ve tuzlama aracı, 22 kamyon, 2 ekskavatörden oluşan ekiple yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

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