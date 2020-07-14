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İpekyolu Belediyesinden kent merkezindeki trafiği rahatlatacak çalışma

VAN (İHA) – Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçedeki ara sokak ve caddeleri daha kullanışlı hale getirmek, trafik yoğunluğunu azaltmak için hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçedeki ara sokak ve caddeleri daha kullanışlı hale getirmek, trafik yoğunluğunu azaltmak için hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarına devam ediyor.


İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre önce Vali Mithat Bey Mahallesi Koçibey Caddesi'nde çalışmalar 2 bölge şeklinde başlatılmıştı. Çalışmalar ile 900 metrelik alanda kaldırım, refüj, drenaj ve asfalt serim çalışmasının startı verilirken, 3,5 metre genişliğinde 2 metrelik refüj, yayaların rahatlıkla hareket edebileceği geniş kaldırımlar ile 5,5 metrelik bölünmüş yol yapılması planlanıyor. Yine bu caddede araçlar için cepler, yol işaretleme ve levha planları, araç park engelleyiciler ile aydınlatma elemanları yer alacak.



Ulaşım planı hayata geçiriliyor


İpekyolu Belediyesi tarafından şehrin önemli noktalarında trafik akışının daha rahat sağlanması ve daha sağlıklı bir ulaşım için de ‘Ulaşım Planı' hayata geçiriliyor. Plan kapsamında ilk olarak ilçenin kilit noktalarından olan Koçibey Caddesi'nde şehir içi trafiğe çözüm bulmak, gelişigüzel araba parkı ve yoğunluğunun önüne geçmek, dolmuş duraklarının bulunduğu bölgede keşmekeşi önlemek için trafik ile ilgili düzenlemeler yapılacak. Yeni düzenlemelerle araç trafiği ise tek yön geliş ve gidiş olarak yapılacak. Bölgede yoğun olarak bulunan seyyar satıcıların oluşturduğu ulaşım zorluğu da ortadan kaldırılarak, transit geçişlerle beraber Beşyol Meydanı'ndaki trafik rahatlatılacak.

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