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İpekyolu Belediyesinden kişisel bakım hizmeti

Van’ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, korona virüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ve dezavantajlı olan kırsal ve merkez mahallelerde yaşayan 20 yaş ve altı gençlere yönelik berber ve kuaförlük hizmeti verdi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, korona virüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ve dezavantajlı olan kırsal ve merkez mahallelerde yaşayan 20 yaş ve altı gençlere yönelik berber ve kuaförlük hizmeti verdi.


Bugün 4 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilen ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerde yaşayan 20 yaş altı gençlere, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından berberlik hizmeti verildi. İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen faaliyet, özellikle sosyoekonomik yönden dezavantajlı olan 4 mahallede gerçekleştirildi. Gençlere tıraş öncesi eldiven ve maske dağıtımının yapılmasının ardından, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak tıraşları gerçekleştirildi. Tıraş sonrası memnuniyetleri gözlerinden okunan gençler, verilen hizmetten ötürü İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür ettiler.

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