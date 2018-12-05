İpekyolu Belediyesinden “Madde Bağımlılığıyla Mücadele” semineri

Van'ın İpekyolu Belediyesi, tüm dünyanın ortak sorunu olan madde bağımlığı ile mücadele kapsamında üzerine düşen görevi yerine getirmek adına ilçe muhtarları ve zabıta personelleri için “madde bağımlılığıyla mücadele” semineri düzenledi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye tarafında organize edilen ve Hayatın Renkleri Solmasın Derneğinin desteklediği seminerin Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinden Dr. Necla Keskin ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko Rehber eğitimcisi polis memurları tarafından verildiği belirtildi. Açıklamada, “Seminerde katılımcılara; bağımlılıkta aile etkisi, önleme yaklaşımları, mücadelede dezavantajlar, bağımlılıkta risk etmenleri, madde kullanmaya başlama nedenleri, nasıl davranılmalı (tehdit etmeyin, konferans vermeyin, hayır demesini öğretin, sorgulamayın, teşhis koymayın, emir vermeyin), anne-babanın yapması gerekenler, madde kullanım bozuklukları, tolerans, önleme, okulöncesi dönem, ergenlik dönemi özellikleri, yoksunluk, başarısız bırakma girişimleri, zarar görmesine rağmen kullanmaya devam etme, zamanın büyük bölümünü madde elde etmek ve kullanmak için ayırmak, tasarlandığından fazla miktarda madde kullanmak, madde kullanımını kontrol edememek, bağımlılığın evreleri, bağımlılık yapan maddeler, madde tiplerine göre bağımlılık ve sağlığa zarar oranları, psiko-sosyal yaklaşım ve tedaviler, madde bağımlılara karşı ne yapmalı, ne yapmamalı konularında bilgi verildi. Ayrıca acil durumlarda yapılması gerekenler ve madde bağımlılığı ile mücadele ve destek merkezleri için aranması gereken çağrı merkezleri (171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, 191 Uyuşturucu İle Mücadele Hattı, 155 Polis ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Norko mobil 0552 155 6565) konularında açıklayıcı bilgiler verildi. İpekyolu Belediyesi; sağlıklı nesiller ve bireyler yetiştirmek, gençlerin sosyal, aile ve iş ilişkilerini düzeltmek için bu tür seminer ve çalışmalarına devam edecektir” denildi.