İpekyolu Belediyesinden modern semt pazarı

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçenin önemli bir ihtiyacı olan semt pazarı kurulumu için çalışmalara başlandı.

Van'ın en büyük merkez ilçesi konumundan bulunan İpekyolu'nda, halkın ihtiyaçlarına cevap verecek niteliklere sahip modern İpekyolu Semt Pazarı kuruluyor. İpekyolu Belediyesinin ‘Marka Bir İpekyolu İnşa Ediyoruz' hedefiyle başlatmış olduğu projeleri içerisinde yer alan ve bin 144 metrekarelik alan üzerinde kurulacak olan İpekyolu Semt Pazarı'nın yıl içerisinde tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Vatandaşların sorunlarının çözümüne dönük çalışmalarının bir parçasının da semt pazarları olduğunu ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “İlçedeki sorunların çözümünde önemli bir aşama kaydetmiş bulunuyoruz. Bu aşamaların önemli bir ayağını da modern İpekyolu Semt Pazarı projemiz oluşturmaktadır. İlk etapta 60 esnafımızın faydalanacağı pazarımızın yaşamsal alana girmesiyle pazar esnafımız rahat bir nefes alacak, vatandaşlarımız da kontrolümüz altındaki güvenli ürünlere erişme olanağı bulacaktır. Bu pazarın yanı sıra ilçenin ihtiyaç duyulan diğer noktalarında da böylesi çalışmalarımız yer alacaktır. Kısa süre içerisinde yapımına başlayacağımız bu önemli çalışmamızın şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hafıziye Mahallesi'nde kurulacak olan semt pazarının pek çok özelliği yapısında taşıyacağını belirten icracı müdürlük yetkilileri, projenin bin 144 metrekare alan üzerine kurulacağını belirttiler. 60 tezgâhın yer alacağı proje kapsamında; her tezgâhın kendine ait tesisatı bulunacak. Pazar alanı içerisinde ahşap tasarımlı peyzaj öğeleri, çöp konteynerleri, sebze ve meyve ile kıyafet tasarımları, bebek bakım odası ve mescidin yer alacağı bildirildi.