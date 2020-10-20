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İpekyolu Belediyesinden ödüllü ‘Cumhuriyet Koşusu'

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ödüllü "Cumhuriyet Koşusu" düzenliyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ödüllü "Cumhuriyet Koşusu" düzenliyor.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ödüllü “Cumhuriyet Koşusu” düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “Van'da ilk kez düzenlenecek, her yaş grubundan bireylerin katılabileceği ödüllü Cumhuriyet Koşusu, 29 Ekim 2020 Perşembe günü saat 13.00'de yapılacak. İki ayrı kategoriden (erkek - kadın) oluşacak koşu, Van Müzesinden başlayıp Van Kalesi girişine kadar devam edecek. Dereceye giren her kategorinin birincilerine tam altın, ikincilerine yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın verilecek. Bu anlamlı koşuya tüm Van halkı davetlidir” denildi.

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