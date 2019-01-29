İpekyolu Belediyesinden örnek davranış

İpekyolu Belediyesi zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarını da unutmuyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk havalardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ekipler tarafından, ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına yiyecek bırakıldı. Kar ve soğuktan dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanları, bu sayede karınlarını doyururken, uygulama vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.