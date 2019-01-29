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İpekyolu Belediyesinden örnek davranış

Van merkez İpekyolu Belediyesi, sokak hayvanları için daha önce muhtelif alanlara bıraktığı beslenme kaplarını zorlu kış şartlarında da boş bırakmıyor.


İpekyolu Belediyesi zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarını da unutmuyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk havalardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ekipler tarafından, ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına yiyecek bırakıldı. Kar ve soğuktan dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanları, bu sayede karınlarını doyururken, uygulama vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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