İpekyolu Belediyesinden resim ve şiir yarışması

Van'ın İpekyolu Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evlerinde zaman geçiren çocuklara yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyada ve ülkemizde görülen korona virüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla devletin aldığı sağlık tedbirleri kapsamında öğrencilerin evdeki zamanlarını verimli geçirmeleri için “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konulu ödüllü resim ve şiir yarışması düzenledi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Belediyesi olarak vatandaşların evlerinden çıkmayarak katılım sağlayacağı bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirterek, “Böylelikle hem vatandaşlarımızın dışarı çıkmamalarından dolayı evde sıkılmamalarını sağlamış oluyoruz, hem de virüs ile mücadelede etkin bir rol oynamış oluyoruz. Düzenlemiş olduğumuz bu yarışmamızda da yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımızı ödüllendirerek motive etmeyi amaçladık. Çünkü ülkemizin geleceğe doğru hızla koşmasında, birer fener olan çocuklarımızın duygu, düşünce ve hislerini şiir ve resim yoluyla açığa çıkarmaları için bu tür faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın da kurallara uyup evlerinde kalarak virüsün yayılımını engellemek için bizlere destek vermelerini önemle rica ediyoruz” dedi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada ise il genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel tüm ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin yarışmaya katılabileceği belirtilerek, “7 - 20 Nisan tarihleri arasında çizdikleri resim veya yazdıkları şiiri öğrencinin adı, soyadı, açık adresi, veli adı, soyadı, okuduğu okul, sınıfı ve iletişim bilgileriyle kultur@ipekyolu.bel.tr mail adresine mail yollayarak katılım sağlayabilirler. 20 Nisan'da son bulacak başvurularda yetkililer, gelen resimleri İpekyolu Belediyesi bünyesinde oluşturacakları komisyon tarafından değerlendirerek dereceye giren birincilere tablet, ikinci ve üçüncülere ise sürpriz ödüller verecekler. Yarışma şartları ise il genelinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel tüm ilk ve ortaokullardan öğrenciler katılabilecektir. Her kâğıdın sol alt köşesine katılımcı öğrencinin; adı, soyadı, okulunun adı ve telefon numarası (okul ve veli telefonu) yazılacak. Hazırlanan şiirler belediyeye mail üzerinden iletilecek. mail: kultur@ipekyolu.bel.tr. Eserler ödül töreni tarihinden önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacak. Teslim edilen eserler ödül töreninden önce hiçbir yerde paylaşılamaz ve yayımlanamaz. Yarışmaya katılan eserlerin tüm hakkı İpekyolu Belediye Başkanlığına ait olacaktır. Yarışmaya katılan öğrenci ve velileri bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır. Eserlerde ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' teması işlenecektir. Her katılımcı yarışmaya yalnızca 1 (bir) eserle katılabilecektir. Eserler özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır” denildi.