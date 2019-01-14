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İpekyolu Belediyesinden ‘Teknoloji Trendleri ve Dijital Yolculuk' semineri

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kenti bilişim ve dijitale taşıma yolculuğunda Türkiye Bilişim Derneği ile birlikte “Teknoloji Trendler ve Van’ın Dijital Yolculuğu” adlı seminer düzenleyecek.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kenti bilişim ve dijitale taşıma yolculuğunda Türkiye Bilişim Derneği ile birlikte “Teknoloji Trendler ve Van'ın Dijital Yolculuğu” adlı seminer düzenleyecek.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 Ocak Salı günü saat 14.00-17.00 aralığında sürecek seminerde, Ankara ve İstanbul'dan bilişim ve dijital konularda uzmanların konuşmalar yapacağı belirtildi. Açıklamada, “Van'ın genç nüfusu ile yakın coğrafyanın ‘Bilişim Üssü' olma projesi, gençlerin bilişimi ve dijital teknolojileri kullanarak iş bulmaları, girişimci olmaları yönünde neler yapılabileceğinin konuşulacağı seminerde, Van özelinde nelerin yapılabileceği konuşulacak. İpekyolu Belediyesi ve Türkiye Bilişim Derneğinin ortaklaşa hazırladıkları ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) destekledi ‘Dijital İpekyolu Atölyesi Geleceği Kodlayan 65 Vanlı' projesi, ülkemizde ve dünyada çocukların eğitimine nasıl bir katkı oluşturacağı konuşulacak.


Seminerin hedef kitlesi ise, kamu ve özel sektör yöneticileri, çalışanlar, işinde teknoloji ve interneti kullanmak isteyenler, üniversite öğrencileri, akademisyenler, bilişim ve fen öğretmenleri, insan kaynakları yöneticileri, kurumların ar-ge, strateji ve iş geliştirme çalışanları, satış ve pazarlama uzmanları olacak. İpekyolu Belediyesi ve Türkiye Bilişim Derneği Van Şubesi işbirliğiyle 15 Ocak 2019 günü 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacak seminer, İpekyolu Belediyesi konferans salonunda düzenlenecek” denildi.

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