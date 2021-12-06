İpekyolu Belediyesinden “Temiz tut, kirletme kentini” kampanyası

Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla “Temiz tut, kirletme kentini” sloganıyla bir temizlik çalışması başlattı.

Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 3 vardiya şeklinde 400 kişilik ekiple hem gece hem gündüz olmak üzere 24 saat çalışarak, kentteki çöpleri toplayıp katı atık tesisinde geri dönüşüme kazandırıyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Temiz tut, kirletme kentini” sloganıyla bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Van'ın en büyük ve en kalabalık ilçesi İpekyolu'dur. Günlük ortalama 300-350 ton arasında çöp toplanmaktadır. İlçe merkezimizin gündüz nüfusu 500 ile 700 bin arasında değişmektedir. Bu bağlamda her bir temizlik elemanı günlük ortalama 250-300 kilogram civarında çöp topluyor. Burada empati yaparak, kendimizi bu çalışma arkadaşlarımızın yerine koyarak daha bilinçli hareket etmeliyiz. Bizim hemşehrilerimizden isteğimiz, hane halkının çöpleri evlerinde ayrıştırması, kamu kurum ve kuruluşlarının ise tıbbı atıklarını yine aynı şekilde ayrıştırmasıdır. Bu ayrıştırma işlemlerini yapmadığımız zaman, maalesef çalışan personellerimiz açısından üzücü sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bazı atıklarda jilet, enjeksiyon ve kırık cam şişelerinin olması sunucunda personellerimiz ciddi şekilde yaralanabiliyor. Ayrıca tüm hemşehrilerimizden talebimiz, çöplerini çöp bırakma noktalarına belirtilen saatlerde bırakmalarıdır. Unutmamalıyız ki doğa ve çevremiz tüm insanlığın ortak kullanım alanıdır. Her birey kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği sürece çevremiz daha yaşanılabilir bir ortam olacaktır” dedi.