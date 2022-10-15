İpekyolu Belediyesi'nden ücretsiz bale kursu

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, yürüttüğü kültür, sosyal, spor ve sanat faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi ilçe sınırlarında yürüttüğü kültür, sosyal, spor ve sanat faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ilimizde çok talep gören, çocuklar için ücretsiz bale kursu hizmeti verecek. İpekyolu ilçe sınırlarında ikamet eden 4-9 yaş aralığındaki kız/erkek çocukların müracaat edebileceği kurs Alipaşa Kadın Spor Merkezi'nde hizmete başlayacak. İpekyolu Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı profesyonel bale eğitmenleri tarafından verilecek kursun kontenjanları sınırlıdır. Alipaşa Mahallesi İller Bankası Sokak Melisa Evleri altındaki kadın spor merkezinde başlayacak kurs başvuruları 17 Ekim 2022 Pazartesi günü bizzat merkezde kimlik fotokopileri ile alınacak. Bale kursundan faydalanmak isteyen çocukların ebeveynleri merkeze müracaat ederek çocukları için kayıt oluşturabilecek. Ücretsiz bale kursu hafta sonları saat 10.00'dan 18.00'e kadar her saat başı farklı gruplar şeklinde verilecek ve çocuklar böylece hafta sonlarında boş zamanlarını hem sağlıklı hem de verimli geçirebilecek. Ücretsiz bale kursu hizmeti hakkında bir açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Yetişkinler sadece tarihi geçmiş çocuklardır. Bu yüzden çocukta ruh ve beden eğitimi sanatla beraber yürütülmelidir. Bu seçimleri yaparken kendi isteğimizden çok çocuklarımızın yatkın olduğu ve severek devam edebileceği sanat ve sporları seçmeliyiz. Ücretsiz bale eğitimini hazırlarken ülkemizde hatta ilimizde çok yaygın olmadığı bilinciyle hareket ettik. Çocuklarımızın beden ve ruh gelişimine katkı sağlayacak güzel bir sanat olduğu fikrindeyiz. Çocuklar için zor meşakkatli ve fakat bir o kadarda zarif bir sanat olan ücretsiz bale kursu hizmetimiz tüm ilçe halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.