İpekyolu Belediyesinden ücretsiz pilates kursu

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kadınlara yönelik ücretsiz pilates kursu düzenleyeceğini duyurdu.

Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ‘Şehr-i Spor İpekyolu' sloganıyla spor etkinliklerine farklı kesimlerin katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen çalışmalar, pilates kursuyla devam ediyor. Sporun, sağlıklı aile ve sağlıklı toplum yapısı oluşturmada önemli bir etken olduğundan yola çıkan İpekyolu Belediyesi, bu kapsamda çeşitli ücretsiz kursları vatandaşların ilgisine sunuyor. Pilates kursuyla da kadınların yaşamlarında sporun önemine dikkat çekmek, sosyal hayatlarını geliştirmek ve sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmak amaçlanıyor.

Kursa 18 yaş ve üzeri her kadın başvurabilecek

Düzenlenecek ücretsiz pilates kursuna, 18 yaş ve üzeri her kadının başvurabileceği belirtilerek, müracaatların 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri arasında İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne 4447160 nolu telefon üzerinden yapılabileceği kaydedildi. Pilates eğitiminin Bostaniçi Mahallesi'ndeki İpekyolu Toplum Merkezi'nde yapılacağı ve gerekli spor ekipmanlarının (pilates matı, çember, direnç lastiği, mini ball) İpekyolu Belediyesi tarafından karşılanacağı bildirildi.