İpekyolu Belediyesinden vatandaşa ücretsiz sebze fidesi desteği

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ‘Fide Bizden Üretim Sizden' projesi çerçevesinde vatandaşlara ücretsiz sebze fidesi dağıtacak.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince evlerinin balkonunda, terasında veya bahçesinde ekim yapmak isteyen vatandaşlara sebze fidesi dağıtılacağı belirtilerek, “Toplam 100 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidelerinin dağıtımının yapılacağı projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 10.00'da İpekyolu Kent Park'a gelerek fidelere sahip olabilecek. Sebze yetiştiriciliğini ilçede teşvik etmek amacıyla İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları ile kent genelinde ve pek çok alanda çalışmalarını sürdüren İpekyolu Belediyesi, tarımsal destek çalışmaları çerçevesinde çiftçilere ve bireysel sebze yetiştiricilerine yönelik desteklerini de sürdürüyor. Evlerinin terasında, balkon ya da bahçesinde sebze yetiştirmek isteyen vatandaşların şahsen müracaat etmeleri gerekiyor” denildi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ise “Hemşehrilerimizden fide dağıtımına yönelik gelen yoğun talep üzerine bu yıl 100 bin adet fideyi ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Fide dağıtımındaki amacımız, herkes üretmenin mutluluğunu yaşasın. Balkonlar, teraslar bahçeye dönüşsün ve herkes sebzeleri dalından toplayarak ürün yetiştirmenin tadını alsın. İnşallah organik ve sağlıklı sebzelerle bahçelerimiz, sofralarımız bereketlenir. Tüm İpekyolu ilçesi sakinlerini bu güzel çalışmaya sahip çıkmaya davet ediyoruz” diye konuştu.