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İpekyolu Belediyesinden yeni yol seferberliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında girilmedik sokak ve cadde bırakmıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında girilmedik sokak ve cadde bırakmıyor.


İpekyolu Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım ekipleri, günün ihtiyaçlarına cevap verecek niteliklere uygun vatandaşların refahına yönelik yeni yol yapım hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Buzhane Mahallesi'nde uzunluğu 180, genişliği 10 metre, Hafıziye Mahallesi'nde uzunluğu 75 genişliği 10 metre ve Halilağa Mahallesi'nde uzunluğu 120 ve genişliği 7 metre uzunluğunda yeni yol açma çalışmalarına başladı.


Ayrıca İpekyolu Belediyesi ekipleri, merkeze uzaklığı 10 kilometre olan Bakraçlı ve Karpuzalan Mahalleleri'nde de genişliği 10 ve uzunluğu bin metre olmak üzere iki yeni yol açma çalışmasını sürdürüyor.


İpekyolu Belediyesi yetkilileri, ‘Yol Medeniyettir' anlayışı ile kalkınma ve altyapı sorunlarını tümden halletmek için sezon boyunca yol yapım, bakım ve onarımlarına devam edeceklerini bildirdiler.

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