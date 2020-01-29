İpekyolu Belediyesinden ‘Zöhre Uluç' açıklaması

Van'ın İpekyolu Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Buz tutan evde üç çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor” haberiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Zöhre Uluç adlı şahsı bir hafta önce İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın bizzat evinde ziyaret ettiği belirtilerek, “İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aylık 300 ve 657 TL olmak üzere iki ayrı yardım yapılmaktadır. Ayrıca Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda yapılacak sosyal inceleme sonucunda evi ile alakalı olarak gerekli yardımların yapılması talimatı verilmiştir. Söz konusu vatandaşımız Zöhre Uluç, aslında eşinin ikinci evliliğidir. Eşi şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı almıştır. Şu anda Bahçesaray'da ilk eşiyle yaşamaktadır. İlk eşinden 11, Zöhre Uluç'tan 3 çocuğu vardır. Daha önce kömür yardımı yapılmış, talebine binaen ikinci kez kömür yardımı da yapılacaktır. Yardım talimatı verilmiş olan konu hakkında basına bu şekilde bir açıklama yapılması kamuoyunu yanıltma çabasıdır” denildi.