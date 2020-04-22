İpekyolu Belediyesinin düzenlediği yarışma sonuçlandı

Van'ın İpekyolu Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evlerinde zaman geçirmek zorunda olan çocuklara yönelik başlattığı yarışmanın sonuçları açıklandı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün tüm dünyada vuku bulan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgınının yayılımının engellenmesi amacıyla evde kalan çocuklara yönelik başlattığı ve 20 Nisan'da başvurularının son bulduğu “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konulu ödüllü resim ve şiir yarışmasının değerlendirmesi tamamladı. Belediye yetkililerince alanında uzman kişilerden oluşturulan değerlendirme kurulu, mail yoluyla gelen resim ve şiirleri tek tek kontrol edip değerlendirdikten sonra dereceye girerek ödül almaya hak kazanan yarışmacıları belirledi.

Resim yarışmasında Toprak Kanan birinci, Merve Toprak ikinci ve Melih Kadir Ayata üçüncü, şiir yarışması ise Gizemnur Karaarslan birinci, Belinay Ertosun ikinci ve Eslem Naz Kartal da üçüncü oldu. İpekyolu Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, diğer yarışmaların da yakında sonuçlarını açıklayacaklarını söyleyerek, vatandaşın evden çıkmayarak yarışabilecekleri ve evde sıkılmamalarını sağlayacak yeni etkinlik ve projelere devam edeceklerini bildirdi.