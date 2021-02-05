İpekyolu Belediyesinin ‘Onlıne Satranç Turnuvası'nı kazananlar belli oldu

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Online Satranç Turnuvası'nın kazananları belli oldu. Kazanan sporcular ödüllerini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın elinden aldı.

Analitik düşünme sistemini, sayısal yeteneği, hafızayı, planlama ve stratejik düşünme tekniklerini geliştiren bir spor dalı olan satrancın kentte yaygınlaşması için belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilciliği tarafından organize edilen satranç turnuvasının ödül töreni, İpekyolu Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Sosyal mesafe ve tedbir kuralları gözetilerek gerçekleştirilen ödül törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilcisi, ilgili birim müdürleri ve yarışmacılar katıldı. 16 yaş ve altı (küçükler) ile 17 yaş ve üzeri (yetişkinler) olmak üzere 2 kategoride düzenlenen turnuvanın küçükler kategorisinde 217, yetişkinler kategorisinde ise 245 kişi olmak üzere toplam 462 sporcu yarıştı. Yetişkinler kategorisinde Kadir Erden, Mesut Turan, Burhan Çapal; küçükler kategorisinde ise İlias Tımushev, Jiyan Ay ve Muhammed Yusuf Alçiçek sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve altın verildi. Sporcular Enes Vedat Keser, Mehmet Halil Çağlar, Muhammed Eren Gülcü, Suat Akkuş, Ömer Akbulut, Zana Arslanargün, Kaan Dede, Feyyaz Yıldırım, Ömer Faruk Ay, Abdurrahman Gülmez, Hüseyin Ertaş, Necati Suvar, Doğan Dincer ve Adnan Yaviç ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

“Turnuvaya bu kadar yoğun bir ilgi olması beni mutlu etti”

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs salgını döneminde birçok online etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Çok kıymetli ve değerli bir turnuvayı daha geride bıraktık. Yarışmamız iki kategoride düzenlendi. Turnuvaya katılım gayet iyi bir seviyede oldu. Turnuvaya bu kadar yoğun bir ilgi olması beni gerçekten çok mutlu etti. İnşallah bu turnuvanın devamını getireceğiz. Sizi ağırlamaktan gerçekten çok mutlu olduk. Dereceye giren tüm sporcuları kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu organizasyonların ilimizde düzenlenmesi bizi mutlu ediyor”

Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilcisi Adem Özer, satranç sporunun sayısal yeteneğin, stratejik düşünmenin gelişmesine yardımcı olduğunu kaydederek, “Böyle turnuvaların, böyle organizasyonların ilimizde düzenlenmesi bizi çok mutlu ediyor. Zaten kaymakamımız bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. İpekyolu Belediyemize ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Satranç ustası anlamına gelen Fıde Master unvanına sahip, yetişkinler kategorisi birincisi Kadir Erden de, bu tür turnuvaların kentte devam etmesi gerektiğini belirtirken, küçükler kategorisi birincisi İlias Tımushev ise dereceye girdiği için mutlu olduğunu söyleyerek, İpekyolu Belediyesine teşekkür etti.

Programın sonunda Türkiye Satranç Federasyonu Van İl Temsilcisi Adem Özer tarafından İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi. Ayrıca günün anısına Başkan Vekili Aslan ve dereceye giren sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.