İpekyolu Belediyesinin ‘Sahil Bandı' projesi start aldı

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Belediyesinin vizyon projelerinden olan ‘Sahil Bandı' projesinin 1. etap çalışması için ilk kazma vuruldu.

Kent sakinlerinin Van Gölü sahilinde aileleriyle güzel zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturmak isteyen İpekyolu Belediyesi, kıyı şeridinde 3 kilometre uzunluğundaki ‘Sahil Bandı' projesine start verdi. İlk etapta gölün ve çevrenin kirlenmesine neden olan bölgedeki 307 ahırın yıkımını gerçekleştiren belediye, bataklık olan alanları da ıslah ederek altyapı çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı. Sosyal donatı alanları, 75 bin metrekarelik yeşil alanı, koşu parkuru, bisiklet ve yaya yolu, restoran, kafe ve çocuk oyun bölümleriyle vatandaşların yanı sıra kente gelen ziyaretçilerin güzel zaman geçirebilecekleri şekilde tasarlanan parkın yılsonuna kadar hizmete sunulması hedefleniyor.

"75 bin metrekaresi yeşil alan olacak"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, proje alanında incelemelerde bulunarak, çok önemsedikleri projenin hem turizme hem de istihdama katkı sağlayacağını söyledi. Proje bünyesinde kentteki ahırların şehir dışına çıkarılması için çalışma yürüttüklerini belirten Aydın, "Sahil Bandı projesi tamamlandığında Van Kalesi etrafında büyük bir hareketlilik yaşanacak. İlk aşamada 116 bin metrekare alan üzerine bir park planladık. Bunun 75 bin metrekaresi yeşil alan olacak. İçinde yürüyüş ve bisiklet yolu, konser, kafe ve etkinlik alanları bulunuyor. Uzun süredir çalışma yürüttüğümüz kalenin çevresi eskiden bataklıkken, bundan sonra daha güzel vakit geçirilebilecek bir alan olarak ön plana çıkacak. Van Kalesi'nin hemen yanında Eski Van Şehri, Hüsrevpaşa ve Kayaçelebi camileri bulunuyor. Projenin hayata geçmesiyle Vanlıları Van Gölü ile buluşturacağız. Burası bir turizm merkezi ve hemşehrilerimizin aileleriyle vakit geçireceği bir kompleks olacak. Ahır yıkımlarımız devam ediyor. Burada ahır yapımına ve hayvan otlatmaya müsaade etmeyeceğiz. Eğer otlatma faaliyetleri devam ederse cezai işlem uygulamak zorunda kalacağız. Böylelikle turizm ve şehrimizin gelişmesi anlamında büyük bir adım atmış olacağız" dedi.

"Yılsonuna kadar hizmete girecek"

Projenin kentin gelişilmesine ve turizme de hizmet edeceğini ifade eden Aydın, "Eski Van Şehri'nin canlanmasıyla birlikte birçok turist buraya gelecek. Başta İran olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelecek turistler için burası bir destinasyon olacak. İran'dan birçok turist ilimize geliyor. 30 bin kişilik bir konser alanı planladık. Parkın içinde kafeler, büfeler, farklı satış noktaları olacak. Proje tamamlandığında yüzlerce kişiye iş alanı açılacak ve istihdama katkı sağlanacak. Çok büyük bir alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları olacak. Bataklık bir alanda çalışma yapmak zor. Bunların tamamını alt ve üstyapısını, yolunu, elektriğini, mekaniğini, sulamasını en ince ayrıntısına kadar düşündük. Yılsonuna kadar projeyi bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Aydın, ilçenin tamamına hizmet etme gayreti içinde olduklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hemşehrilerimize en iyi hizmetleri sunmanın gayretleri içerisindeyiz. İlçemizdeki yeşil alan eksikliğinin farkındayız. Büyük ölçekli projelerimizle ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.