İpekyolu ek hizmet binasında acil servis hizmeti

Geçen haftalarda farklı branşlarda 20 civarında açılan poliklinikle hizmet verilmeye devam edilen ek binada, Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya'nın girişimleri sonucu acil servis de hizmet vermeye başladı.

Sabah saatlerinden itibaren hasta kabulünün başlatıldığı servise gelen ilk hastayı Başhekim Sarıkaya muayene etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, ek binayı daha aktif kullanmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Daha önce 20 poliklinikte hastalara hizmet vermeye başladıklarını aktaran Sarıkaya, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hastalara en kaliteli sağlık hizmetini vermek için yönetim olarak çaba gösteriyoruz. Bölge illerine sağlık hizmeti veren kurumumuzda imkanlarımızı hastalarımız için seferber ediyoruz. Hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşımını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla daha önce aktif kullanılmayan kent merkezindeki İpekyolu ek binamızda acil servis hizmetini başlattık. Bu sayede ana binamıza gelme imkanı bulamayan hastalar kent merkezindeki birimimize rahatlıkla ulaşarak tedavi olabilecektir. Sabah saat 08.00'den itibaren acil servisimiz hasta kabulüne başladı. Servise gelen hastalarımız da bu durumdan büyük memnuniyet duydu. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.