İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü pandemi de bile eğitimlerine devam ediyor

Van'ın İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, binin üzerinde açtığı kursla pandemiye rağmen eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, binin üzerinde açtığı kursla ilçe halkına hizmet vermeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin Arık, korona virüs pandemisinden önce ilçede yaklaşık 2 bin 500 kursla Türkiye'de ilk sıralarda yer aldıklarını söyledi. Pandemi süreci ile birlikte kurslarda azalma olsa bile yine Van'daki kursların yüzde 90'ının İpekyolu ilçesinde düzenlendiğini belirten Arık, “Gerek pandemi döneminde gerek pandemiden önce kurslarımız tam hızıyla devam ediyor. Şu anda pandemiye rağmen bine yakın kursumuz, yaklaşık 15 bin kursiyerimiz var. Pandemi döneminde maske üretimi bile yaptık. Onun dışında giyim ve teknoloji, müzik kursu, meslek kursları, aile destek merkezinde (ADEM) ve belediyede kısacası bütün kurumlarda kurslarımız mevcut. Pandemiden önce 2 bin 500'ün üzerinde kursla Türkiye sıralamasında ilk sırlardaydık. O kadar geniş bir kitleye hitap ediyoruz ki Van demek, İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü demektir. Van'daki kursların yüzde 90'ı İpekyolu'ndadır. İpekyolu, yalnız Van'da değil, Türkiye genelinde de ilk sıralardadır. Bu nedenle ekibimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Kursların pandemi kuralları çerçevesinde sürdürüldüğünü dile getiren Arık, “Özellikle girişte dezenfektanlarımız var. Sınıflarımız sosyal mesafeye uygun yine maskeye dikkat edilerek öğrencilerimizi alıyoruz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonrada bir sıkıntı yaşamayız. ‘Durmak yok, yola devam' diyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere İlçe Kaymakamı Sinan Aslan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'ye ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurslarına yoğun bir başvurunun olduğunu dile getiren Giyim Öğretmeni Sevda Dinçarslan ise bu yoğun başvurular nedeniyle bazı öğrencileri kurslara alamadıklarını söyledi. Kursiyerlerin kursta birçok alanda kendilerini geliştirdiğini aktaran Dinçarslan, “Kursiyerlerimize ilk başta kendi alanlarında çalışma imkanı sağlıyoruz. Evlerinde sipariş alarak aile bütçelerine katkı sağlayabiliyorlar. Hiçbir şey olmasa bile, evde kendilerinin ve çocuklarının giyimlerini sağlayarak katkı sağlayabiliyorlar” diye konuştu.

2017 yılında emekli olduktan sonra kurslara katıldığını vurgulayan Meral Aras Mızrak isimli kursiyer de, “Eve alışma ve evde yaşamaya alışkın değildim. Üretkenlikten uzaklaşmak beni çok üzüyordu. Halk eğitim merkezine bir dostum aracılığıyla geldim. Hem üretkenliğime katkı oldu hem yaşama sevincime katkı oldu hem de bir iş öğrendim. Alzheimer olmamak için halk eğitime geliyorum ama kendimi tekrar hayatın, neşenin ve işin içinde buldum. Birde tıpkı savaşta birilerinin ülkeye katkı sunması gibi bizde pandemide maske diktik ve ben bundan gurur duyuyorum” diye konuştu.