İpekyolu Halk Kütüphanesinin inşaat alanında çalışmalar sürüyor

Van'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) Van uygulaması bünyesinde destek almaya hak kazanan “İpekyolu Kütüphanesi ve Yaşam Merkezi” projesinin inşaat alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Esenler Mahallesi'nde hizmet verecek olan İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesinin bu yıl hizmete girmesi planlanıyor. Taban alanı 1623 metrekare, toplam inşaat alanı 6200 metrekare olan kütüphanenin toplam bütçesi ise 20 milyon TL olduğunu bildirildi. 7 milyon TL'si CMDP bünyesinde hibe olarak verilecek olan ve İpekyolu Belediyesinin 2023 yılı projelerinden kompleks olarak planlanan kütüphane projesinde; kafeterya, engelli salonu, bilgisayar, internet odaları, konferans salonu (470 m 300 kişilik), fuaye, sergi alanları, genel kütüphane (2 adet her biri 400 m çalışma+kitap bölümü), fitnnes salonu, çocuk oyun alanları, cep sinema, çocuk aktivite alanı, masal dinleme alanı, bebek kütüphanesi ve sınıflar yer alacak.

Vatandaşlara kütüphane ve yaşam merkezi olarak hizmet verecek binada kadınlara ve gençlere yönelik verilecek kurslar ve eğitimlerden istihdama ve sosyal hayata katkı sunulması hedefleniyor.