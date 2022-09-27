İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden ‘Avrupa Spor Haftası' etkinliği

Van'ın İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, ‘Avrupa Spor Haftası' etkinliği düzenlendi.

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, her yıl 23 -30 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Spor Haftası' nedeniyle bir etkinlik düzenledi. İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesinde gerçekleştirilen etkinliğe kamu personelleri ve öğrenciler katıldı. Yarışmaların düzenlendiği ve müzik eşliğinde spor etkinliklerinin yapıldığı programda bir açıklamada bulunan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, ”Bizde bu hafta çerçevesinde İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle fen lisesi öğrencililerimizle birlikte bir spor etkinliği yapmak istedik. Burada zumba, basket atışı, halat çekme ve step çalışmalarımızı yaptık. Çocuklarımız da gayet güzel bizlere eşlik ettiler. Hep beraber eğlendik. Hem spor yapmış olduk hem bu haftayı kutlamış olduk. Ben bu duygularla herkese sağlıklı ve sporlu günler diliyorum” dedi.

Etkinlikte yer alan personel ve öğrenciler ise herkesi spor yapmaya davet ettiler. Avrupa Spor Haftası etkinliği, misket ve halay çekimi ile sona erdi.