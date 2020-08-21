İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İpekyolu ilçesinde kaçak, ağır hasarlı yapılar ortadan kaldırılıyor

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında çevre ve görüntü kirliliği oluşturan ve tehlike arz eden kaçak, ağır hasarlı yapıların yıkımına devam ediyor.

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında çevre ve görüntü kirliliği oluşturan ve tehlike arz eden kaçak, ağır hasarlı yapıların yıkımına devam ediyor.


İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım ve Kaçak Yapılar Şefliği ekipleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları neticesinde daha önce tespitleri yapılan, kentsel dönüşüm kapsamına alınan, görüntü kirliliğine neden olan bakımsız, yıkılma ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ağır hasarlı ve kaçak binalar için yasal işlem başlatıldı. Yasal işlemin ardından gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra kontrollü bir şekilde ilçenin Bahçıvan, Şerefiye, Halilağa, Ali Paşa, Cevdetpaşa ve Hatuniye mahallelerinde onlarca yapının yıkım işlemi gerçekleştirilmişti.



“3 yapının yıkım işlemi daha gerçekleştirildi”


İpekyolu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım ve Kaçak Yapılar Şefliği kontrolünde bu kez Serhat Mahallesi Vali Sokakta gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra 1'i kaçak 2'si kentsel dönüşüm kapsamında 3 yapının yıkımı gerçekleştirildi.



“Yıkımlar devam edecek”


Belediye yetkilileri yasal mevzuatlara aykırı, imar planları dışında, doğayı tahrip eden ve vahşi yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla başlatılan yıkımların süreceğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.