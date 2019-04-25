İpekyolu ilçesinde kaçak avlanmış 100 kilo inci kefali ile 200 metre misina ağ ele geçirildi

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edremit İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri tarafından gece saatlerinde Van Kalesi Eski Balık Mevkii'nde yapılan çalışmalar sonucunda 100 kilogram inci kefali balığına ve yaklaşık 200 metre misina ağına el konuldu. İnci kefali balığı ve misina ağ imha edilmek üzere İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, güvenlik güçleriyle birlikte denetimlerinin 7/24 devam ettiğini belirterek, “İnci kefali balığı önüne çıkan engelleri zıplayarak, hatta bazen uçarak aşmaya çalışıyor. Bu harika manzaraların sürekli izlenilmesi, inci kefali balığının başarılı bir üreme sezonu geçirebilmesi ve Van Gölü çevresinde geçimini balıktan sağlayan 15 bin insanın sayısını arttırmak için inci kefalinin üreme sezonundaki av yasaklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 15 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadar inci kefali avlamamalıyız, almamalıyız, satmamalıyız ve av yasağı süresince yememeliyiz” dedi.