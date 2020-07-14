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İpekyolu Kaymakamı Aslan'dan 15 Temmuz mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “FETÖ tarafından bayrağımıza, ezanımıza, devlet kurumlarımıza, meclisimize ve dolayısıyla millet iradesine yapılan bu hain teşebbüse karşı halkımız kahramanca ülkesini savunmuş ve canı pahasına kutsal değerlerine sahip çıkmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tek yürek olan milletimizin, iman gücüyle, vatan sevgisiyle, bayrak aşkıyla, kardeşlik duygularıyla bütünleşerek verdiği mücadele ve demokrasi zaferi asla unutulmayacaktır. Yüzyıllardan bugüne vatan savunması için canlarını vermiş aziz şehitlerimiz başta olmak üzere destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize sabır, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

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