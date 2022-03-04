İpekyolu Kaymakamı Aydın: “Ortak akılla hizmet üretmeye devam edeceğiz”

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ‘Halk Günü' toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, ortak akılla hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

İpekyolu'nda yerel yönetimlerde katılımcılığı sağlamak ve ortak akıl çerçevesinde vatandaşların taleplerine doğru ve hızlı çözüm oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Halk Günü' toplantıları devam ediyor. Vatandaşların İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile yüz yüze görüşerek belediye hizmetleri konusunda istek ve önerilerini ilettikleri toplantı, İpekyolu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Vekili Aydın, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi. İpekyolu'nda bulunan herkesin belediye hizmet alanları ile ilgili görüşlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Aydın, hizmet kalitesinin ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla bu tür programların son derece faydalı olduğunu söyledi. Aydın, belediye kanunu ve yönetmelikler kapsamında görüşülen her konunun detaylarını incelediklerini ve uygun olan taleplerin hayata geçirildiğini kaydetti.

‘Halk Günü' toplantılarının birliktelik ruhuna uygun bir şekilde ilçeye değer katan bir çalışma olduğunu dile getiren Aydın, "Yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirdiğimiz ‘Halk Günü' toplantıları ile hemşehrilerimizle bir arada oluyoruz. Ziyaretimize gelen tüm hemşehrilerimizin istek ve önerilerini alarak değerlendiriyoruz. Burada tüm fikirlere önem veriyoruz ve dinlediğimiz her fikirden yararlanmaya çalışıyoruz. Yakın, orta ve uzun vadede yapılması gereken hizmetleri ayırıyor ve öncelik sırasına koyuyoruz. Bu da belediye olarak bizim hizmet gücümüzü artırıyor” dedi.