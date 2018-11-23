İpekyolu Kaymakamı Öztrük'ten öğretmenler günü mesajı

Kaymakam Öztürk mesajında, “Eğitim ve öğretim, çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen, toplumu yücelten ve insanlığa yön veren önemli bir süreçtir. Öğretmenlerimiz de bu sürecin çağdaş ve müreffeh bir toplum olma yolunda en çok çaba gösteren fedakâr ve bir o kadar da azimli yol göstericileridir. Öğretmenlerimizin ülkemizin dört bir yanında nasıl fedakârca görev yaptıklarını görüyoruz, biliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın eğitimi uğruna verdikleri emekleri büyük bir takdir ve şükranla karşılıyoruz. Biz de İpekyolu Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak, öğretmenlerimizin bu zorlu süreçteki destekçileri olmaya çalışıyor, tüm imkânlarımızla onların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda adımlar atıyoruz. Millet Mektepleri'nin açılması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Başöğretmenlik' unvanının verilmesiyle kutlanmaya başlanan bu güzel günde, başta ilimiz ve ilçemiz olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında kutsal bir görevi icra eden tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.