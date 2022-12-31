İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın yeni yıl mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yayımladığı mesajında; 2023 yılının tüm insanlık için sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, kardeşlik, huzur ve refah içinde yaşayacağı bir yıl olmasını diledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın mesajında 2022 yılında ilçeye değer katacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, “2022 yılına veda ederken, hep birlikte yeni umutlara, yeni heyecanlarla 2023'e yelken açıyoruz. İlçemizi modern ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalıştığımız bir yılı daha geride bırakıyoruz. İnşallah 2023 yılı geride bıraktığımız 2022 yılından daha verimli bir yıl olacak ve artık bitirme noktasına geldiğimiz birçok projeyi de hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Alt yapı ve üst yapı alanında yaptığımız atılımların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif belediyecilik hizmetleri bağlamında da yaptığımız çalışmalarla İpekyolu'nu hak ettiği yere taşımaya kararlıyız. Bu doğrultuda hemşehrilerimizin desteğiyle 2023 yılında da ilçemize değer katacak birçok proje ile hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Hedeflerimize ulaşmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de, çok çalışacağız. Projelerimizi hayata geçirdikçe, heyecanımız, çalışma şevkimiz artıyor ve hizmet aşkımız daha da büyüyor. Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının tüm insanlığa sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, kardeşlik, huzur ve refah getirmesini temenni ediyor, aziz milletimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.” dedi.