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İpekyolu Kaymakamlık binası inşaatı başladı

Van’ın İpekyolu Kaymakamlık binası için inşaat çalışması başladı.

Van'ın İpekyolu Kaymakamlık binası için inşaat çalışması başladı.


Kısa süre önce ihalesi tamamlanan ve ilgili firmaya teslim edilen alan 2024 yılı Temmuz ayında tamamlanarak hizmete açılacak. Binada kaymakamlık makamının yanı sıra birçok kamu kurumu burada toplanarak tek çatıdan hizmet verecek. Bina toplamda 1960 metrekarelik bir alana sahip olacak. Binanın temel atılması ve inşaat sürecinin başlaması ile birlikte daha sonraki bölümlerinin hızlı bir şekilde bitirileceği bildirildi.

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