İpekyolu modern balıkçılar çarşısına kavuşuyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, “Marka bir İpekyolu inşa ediyoruz” projeleri çerçevesinde modern balıkçılar çarşısı yapımı için çalışmalara başladı.

‘Akköprü Balıkçılar Çarşısı'nın balıkçı esnafına hitap edecek işlevsellikte tasarlandığını belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, çalışmaların bir an önce başlatılacağını ifade etti. Çalışmanın tamamlanmasıyla Vanlı balıkçı esnafının derli toplu ve modern bir çarşıya kavuşacağını dile getiren Başkan Vekili Aslan, “Tüm projelerimizde olduğu gibi ‘Balıkçılar Çarşısı' projemizin yapılması kararını alırken de, ihtiyaçlar ve önceliklere göre hareket ettik. Önümüzdeki günlerde yapım çalışmasına başlayacağımız çarşımızı, en kısa sürede ilçemize ve esnafımıza yakışacak şekilde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Vali Mithatbey Mahallesi'nde bin 960 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek Akköprü Balıkçılar Çarşısı, kentte dağınık halde bulunan balıkçıların, 12 adet prefabrik yapı ile tek alanda toplanmasını sağlayacak. Çarşının tamamlanmasıyla görsel kirlilik ortadan kaldırılarak, vatandaşların tek bir elden deniz mahsullerine erişimi sağlanmış olunacak. Sağlığa uygun, denetlenebilir temiz ve nezih bir ortamda balık satışının yapılmasının planlandığı çarşıda; sürdürülebilir mimari, soğuk depolama alanları, oturma ve dinlenme alanları, bisiklet yolları ile peyzaj uygulaması da yer alacak.