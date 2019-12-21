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?pekyolu personeline i? sa?l??? ve g?venli?i e?itimi verildi

Van merkez ?pekyolu Belediyesi personeline i? sa?l??? ve g?venli?i e?itimi verildi.


?pekyolu Belediyesi, 6331 say?l? ?? Sa?l??? ve G?venli?i Kanunu kapsam?nda verdi?i e?itimlerine devam ediyor. Bu do?rultuda Bostani?i ek hizmet binas?nda verilen e?itim, belediyenin ?nsan Kaynaklar? ve E?itim M?d?rl??? ile Van ?lkay OSGB ?irketinin koordinasyonu ile ger?ekle?tirildi. ?pekyolu A.?. personellerine y?nelik verilen e?itimde; genel i? sa?l??? ve g?venli?i prensipleri, mevzuat, taraflar?n g?rev ve sorumluluklar? ba?l?klar? alt?nda; sa?l?k-g?venlik, tehlike-risk, kaza nedenleri, kazalara neden olan normal gibi alg?lanan hatal? tutum ve davran??lar, sa?l?k ve g?venlik bilinci gibi konulara de?inildi. Ayr?ca i? yeri hekimi taraf?ndan da personellerin genel sa?l?k kontrollerinden ge?irildi. Haz?rlanan raporlar ?zl?k dosyalar?na eklendi. ?pekyolu Belediyesi "i? sa?l??? ve g?venli?i" konusundaki e?itimlerini ayn? hassasiyet ve kararl?l?kla s?rd?rmeye devam edecek.

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