İpekyolu'na “Mobil Atık Getirme Merkezi” kuruldu

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün olan atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla “Mobil Atık Getirme Merkezi” kuruldu.

İlçenin 50 mahallesinde her gün dur durak demeden yoğun bir çalışma sergileyen İpekyolu Belediyesi, geri dönüşüm konusunda örnek çalışmalar yaparak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor. Mobil Atık Getirme Merkezi ile ambalaj, cam, pil, elektrik ve elektronik ile bitkisel atık yağ gibi 7 farklı sınıfta atıkların depolanması hedefleniyor.

Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, geri dönüşümün çevreye, geleceğe ve ekonomiye katkısının bilincinde olan İpekyolu halkından atıkları doğru şekilde ayrıştırması ve geri dönüşüm tesisine bırakması konusunda daha duyarlı olmalarını talep etti. Belediye olarak gerçekleştirdikleri çevre çalışmalarına da vurgu yapan Başkan Vekili Aydın, ilçe genelinde bulunan okullara geri dönüşüm kutuları bıraktıklarını ve kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsayan geniş bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Mobil Atık Getirme Merkezlerinin merkez ve en yoğun kullanılan mahallelerde konumlandırıldığını ifade eden Aydın, yürütülen çalışmaların hayırlı olmasını diledi.