İpekyolu'nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri sıkı bir şekilde denetliyor.

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için büyük mücadele veren İpekyolu Belediyesi, çalışmalarını ilk günkü ciddiyetiyle sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü öncülüğünde 15 Nisan 2020'den bu yana emniyet, sağlık ve tarım müdürlüğü personelleriyle birlikte ilçe genelinde bulunan market, kafe, lokanta, internet kafe, kahvehane, restoran, berber, güzellik salonu ile spor salonları, camiler, toplu ulaşım araçları, taksiler, taksi durakları, AVM'ler, semt pazarları, konaklama tesisleri ve resmi kurumlar dahil 4 bin 563 iş yeri ve işletmede denetim yapıldı. Ayrıca İSDEM uygulamasına bildirilen 252 şikayete aynı gün müdahale edilerek olumsuzluklar yerinde giderildi.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise “Bundan sonraki süreçte illerdeki vaka sayılarının iyileşmeye paralel olarak il bazında kısıtlamaların aşamalı olarak gevşetileceğinden normalleşme süreci ve özellikle zor günler geçiren esnafımıza en büyük desteğin ‘temizlik, maske, mesafe' kurallarına uymaktan geçtiğini belirtir, sağlıklı günler dileriz” denildi.