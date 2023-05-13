İpekyolu'nda 100 binlerce çiçek toprakla buluşuyor

Van'da İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 100 binlerce çiçeği toprakla buluşturmak için hazırlıklarına başladı.

Baharın gelmesiyle birlikte harekete geçen İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin pek çok noktasında renk cümbüşü oluşturacak çiçekleri titizlikle ekiyor. Mevsimine uygun olarak seçilen çiçekler, şehrin sokaklarını, parklarını ve caddelerini süslüyor. Kış aylarında hazırlanan toprakların üzerine özenle dikilen çiçekler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak sulanarak büyümeleri ve çiçek açmaları için gereken şartlar sağlanıyor. Çiçeklerin dikimleri ile birlikte bunların bakım ve sulama işlerini de eksiksiz bir şekilde yerine getiren ekipler, vatandaşların da çiçeklerin bakımına katkı sağlamalarının büyük önem taşıdığını vurguladılar.

Şehrin pek çok noktasında görsel bir şölen oluşturacak çiçeklerin toprakla buluşması için geri sayım başlanırken, yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çiçeklerin dikim çalışmalarının şehrin güzelliklerine katkı sağladığını belirterek, "Bizim amacımız şehrimizin doğal güzelliğini artırmak ve insanlarımıza daha güzel bir yaşam alanı sunmak. Bu nedenle her yıl yenilenen çiçeklerimizle şehrimizi daha da renklendiriyoruz" dedi.