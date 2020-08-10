İpekyolu'nda ahır yıkımları devam ediyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, daha yaşanılabilir bir kent oluşturma hedefleri doğrultusunda başlattığı ahır yıkımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Belirlenen plan neticesinde Buzhane Mahallesi'ndeki iki ahırın daha yıkımı gerçekleştirildi.

İpekyolu Belediyesi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 246. Maddesi ve belediye meclisi tarafından alınan karara istinaden yıkımları gerçekleştiriyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, daha önce konuyla ilgili, “Mahalle arasında ahırların bulunması hem çevre açısından hem de modern medeni bir şehir planı açısından mümkün değil. Bu konuyla ilgili vatandaşlardan birçok kez şikayet aldık. Zaten kanun açık, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi 20 binin üzerinde nüfusu olan yerleşim yerinde hayvan beslemek yasak” demişti.

İlçede ilk ahır yıkımı 14 Haziran'da yapılmıştı

Alınan karar sonrası İpekyolu ilçesinde özellikle göle ve çevreye zarar veren 110 ahır tespit edildi. Tespitin ardından ilk yıkım Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Zabıta müdürlükleri ekiplerince gerekli çevre güvenlik önlemi alındıktan sonra 14 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Daha sonra besicilerden, çiftçilerden gelen talep üzerine araya Kurban Bayramı'nın da girmesiyle 10 Ağustos'a kadar yıkım işlemlerine ara verilmişti. Verilen aranın ardından ahır yıkımlarına bugün tekrar başlandı. Belediyenin ilgili birimleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetlerinin de desteğiyle Buzhane Mahallesi'ndeki iki ahırın daha yıkımı gerçekleştirildi.

“Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz”

Başkan Vekili Sinan Aslan, daha önce hayvancılık ve besicilik yapan, şehir merkezinde ahırı bulunan vatandaşlara şu uyarılarda bulunmuştu:

“Van Gölü'ne yakın Buzhane ve Yalı mahallelerinde bulunan ahırlardan başlayarak, ilçe sınırlarımızdaki tüm ahırları 10 Ağustos 2020 tarihe kadar kaldırmayı planlıyoruz. Ön görülen sürenin dolmasından önce ahırlarını yıkmak isteyen vatandaşların yıkım işlemlerini belediye olarak biz gerçekleştireceğiz. Bahse konu sürenin dolmasının ardından kesinlikle ve kesinlikle merkezde bulunan ahırlara müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca İmar Mevzuatı ve Çevre Kanunu kapsamında yasal süreç işletilerek verilen sürenin bitmesine rağmen hala ahırların kaldırılmaması durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde yasal müeyyide uygulanacak, ayrıca söz konusu ahırların yıkım bedelleri de şahıslardan alınacak.”

“Ek süre tanınmayacak”

Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güzel bir çevrede yaşamaları için ahır yıkımlarına hızlı bir şekilde devam edeceklerini ve yıkım için vatandaşlara herhangi bir ek süre tanıyamayacaklarını ifade ettiler.