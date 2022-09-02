İpekyolu'nda asfalt çalışmaları hızlandı

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçenin en büyük mahallerinden olan Ali Paşa Mahallesi'nin cadde ve sokaklarını sıcak asfalt konforuyla buluşturuyor.

Planlanan program dahilinde çalışmalarını sürdüren İpekyolu Belediyesi, bu çerçevede ilçenin en büyük mahallerinden olan Ali Paşa Mahallesi sokaklarında sıcak asfalt ve yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların yürütüldüğü Oğuzlar Sokak'ta incelemelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kent genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için sık sık yerinde incelemeler gerçekleştiriyor.

Daha önce Genç Ali Sokak'ta asfalt serim çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Oğuzlar Sokak'ta da yürütülen çalışmaları tamamlayarak Ali Paşa Mahallesi'nde imarlı yollarda asfaltlı yol ağını genişletiyor. Yapılan bu çalışmalarla birlikte bölgede trafik için gözle görülür bir rahatlama sağlanmış olacak.

600 metre uzunluğundaki Oğuzlar Sokak'ta sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra alt yapı çalışmaları da yürütülerek; kaldırım, bordür ve aydınlatma çalışmalarıyla güvenli ve konforlu yollar yapılıyor.

İncelemeler sırasında bir değerlendirmede bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, “2022 yılı asfalt sezonunda 22 mahallede asfalt programı yürüterek hemşehrilerimizin kullanımına açıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden sezon boyunca ilçe sınırlarında hedeflenen 100 bin metrekare sıcak asfaltı hemşehrilerimizle buluşturacak. Yenilenen Genç Ali ve Oğuzlar sokakları ilçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.