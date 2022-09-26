İpekyolu'nda asfalt serimi hız kesmiyor

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından ilçe genelinde yol yenileme çalışmalarına devam ederken, Halilağa Mahallesi'nde yeni asfalt serimi gerçekleştirdi.

İpekyolu Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışması tamamlanan Halilağa Mahallesi'nde geçen yıl açılan yolları yeni asfalt ile kapladı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın çalışma yapılan mahallede incelemelerde bulundu. Vatandaşların mahallede yapılan yeni asfalt ile kaplanmasından memnun olduğunu ifade eden Aydın, “İlçemizin bütün mahallelerinde yoğun bir tempoyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu günde geçen yıl açılan ve alt yapı çalışmaları tamamlanan yeni yollarımızı asfaltlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. İlerleyen günlerde asfalt çalışmalarımızın aynı tempoyla devam edecek” dedi.