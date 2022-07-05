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İpekyolu'nda bayram öncesi denetimler arttırıldı

Van’ın İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatlı imalathanelerine yönelik başlattığı hijyen denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatlı imalathanelerine yönelik başlattığı hijyen denetimlerine aralıksız devam ediyor.


İlçe genelinde farklı noktalarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşullarının kontrolü, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrolleri yapıldı. Önceki denetimlerde, denetim ekibi tarafından tespit edilen eksikliklerle ilgili eksikliklerini gidermeyen işletmelere tespit tutanağı düzenlenerek cezai işlem uygulandı.


İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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