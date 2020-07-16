İpekyolu'nda bayram öncesi gıda denetimi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerinde ruhsat ve hijyen denetimlerini sıklaştırdı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri rutin denetimlerinin yanında Kurban Bayramı öncesi fırın, tatlı imalathaneleri, kuruyemiş satış noktaları ile pastane ve şekerlemecilerde hijyen, ruhsat, tağşiş ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi. “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmenlik” gereğince eksiklikleri tespit edilen iş yerlerine ise gerekli uyarılar yapılarak, bu eksikliklerin giderilmesi için ilave süre tanındı.

İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince denetim ve kontrollerin halkın huzur, esenlik ve sağlığı için aksatılmadan sürdürüleceği kaydedildi.