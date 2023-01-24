İpekyolu'nda bilim şenliği

Van'ın İpekyolu Belediyesi yarıyıl tatili boyunca düzenlemiş olduğu etkinliklerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde ücretsiz olarak bilim şenliği düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “Dört farklı bölümden oluşan bilim şenliğinde matematik ve mühendislik alanında; Galton kutusu, Palangalar, Tırmanan Koni, Dişli Çarklar, Newton Topları, Harmonik Sarkaç, Praksinoskop, Maxwell Diski, Arşimet Burgusu, Pisagor Teoremi, Optik Masası konuları, enerji alanında ise Van De Graaff Jeneratörü, Dalgadan Enerji oluşumu, Güneş Paneli Düzeneği, Bisiklet, El Bataryası, Rüzgar Jeneratörü, Stirling Motoru, Işığın Enerjisi, Radyometre, Plazma Küreleri konuları, dünyamız bölümünde de; Havada Girdap, Suda Girdap, Türbülans Küresi, Jacobs Merdiveni, Sensörlü Davul, Dünyanın Katmanları, Yangın Simülatörü, Renk Masası, Dalga Oluşumu konuları, uzay ve havacılık konuları, Uzay ve Havacılık bölümünde ise Dünya Güneş Ay Modeli, Magdeburg Küreleri, Uydu ve GPS Bulma, Merkezkaç Kuvveti Masası, Kanat Kaldırma, Güneş Sistemi, Büyük Uydu Maketi, Bernoulli Üfleyicisi, Jet Motoru Maketi, Birdly gibi konularda alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilerek, etkinlikler düzenlenecek. Yarıyıl tatili süresince devam edecek olan bilim şenliği, 25 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacak olan açılış töreni ile başlayacak. İlgi duyan tüm öğrencilerimizi şenliğimize bekliyoruz” denildi.