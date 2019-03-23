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İpekyolu'nda çevre temizliğinde yeni bir adım

Van merkez İpekyolu Belediyesi, daha temiz ve yaşam standartlarına uygun bir çevre için bu kez de seyyar çöp arabalarını yeniledi.


İpekyolu Belediyesi, çarşı merkezinde görevli temizlik personellerinin kullandığı seyyar çöp arabaları çalışma esnasında oluşturdukları görüntü ve gürültü kirliliğinden dolayı çevreyi ve vatandaşları rahatsız ediyordu. Bu doğrultuda İpekyolu Belediyesi eski seyyar çöp arabalarını değiştirerek yerine 50 adet plastik, tekerlekli, daha modern ve daha kullanışlı seyyar çöp arabalarını personellerine dağıtarak, hizmete sundu.


Konuyla ilgili açıklama yapan İpekyolu Belediyesi, “İçinde yaşadığımız doğaya karşı duyarlılığını sürdürerek daha temiz yarınlarımız için üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmekte, gereken malzeme ve teçhizat desteğini tüm imkanları ile sağlamaktadır” denildi.

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