İpekyolu'nda çiftçilere sıvat desteği

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla kırsal alanlara sıvat yerleştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi organizasyonunda meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan sıvatlar (hayvan suluğu), kırsal mahallelerde hizmet vermeye başladı.

Van'ın küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında geniş bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Büyükşehir Belediyemizin ürettiği sıvatların belediyemiz ile birlikte özellikle kırsal mahallelerde hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin rahat ve temiz bir ortamda hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla sıvat dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Kırsal mahallelerimizde bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde tüm kırsal mahallelerimizde bu hizmetin gerçekleşmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.